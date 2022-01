Un Posto al Sole, l’addio più straziante dopo quasi vent’anni: uno degli attori più amati del cast ha deciso di lasciare la soap opera napoletana

Non è mai facile dire addio ad un membro del cast di Un Posto al Sole: del resto va in onda dal lontano 1996 ed è naturale che in tutti questi anni siano diventati una grande famiglia. In modo particolare è sempre difficile dire addio a chi ci è cresciuto sul set. Alcuni bambini vengono sostituiti quando crescono, altri restano gli stessi, come nel caso di Vittorio Del Bue. Amato D’Auria era solo un bambino quando si è calato nel ruolo del figlio di Guido e di Assunta, mentre oggi è un uomo.

Un Posto al Sole, l’addio commuove l’intero cast: “Spero tornerai”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi e la lunga malattia che ha vissuto. Ecco cosa è successo poco prima di morire

Vittorio nelle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione, fino a che non ha rivelato a suo padre di dover fare un viaggio in Europa davvero molto importante per lavoro. In molti speravano che il suo fosse solo una allontanamento momentaneo, ma dopo aver risolto tutti i suoi problemi, Vittorio ha salutato tutti i suoi cari con affetto ed è andato via.

L’addio ha reso chiaro che l’attore non tornerà molto presto nella soap, ma anche i suoi colleghi, salutandolo sui social, lo hanno fatto capire ai telespettatori. L’unica cosa positiva è che essendo una soap, l’attore avrà modo di poterci ripensare in futuro e magari ritornare tra qualche anno, quando e se lo vorrà fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “E’ una lesione” a rischio il futuro di Giulia Stabile dopo l’infortunio ad “Amici”, fan in allarme

Non è stato facile dirgli addio dopo tutti questi anni trascorsi insieme, ma molti suoi colleghi lo hanno salutato con la speranza di vederlo ritornare presto nella soap.