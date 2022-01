La novità nel cast di “Un Posto al Sole”. Antonella Prisco è emozionata di lavorare con suo figlio Vincenzo: “una novità inaspettata”.

Antonella Prisco è un’attrice, nota per la sua interpretazione del personaggio di Mariella Altieri, protagonista della soap Un posto al sole, in onda su Rai Tre. L’attrice ha inseguito la carriera nella recitazione grazie a un fortuito incontro con il suo idolo Alberto Sordi, nei tempi in cui ella era studentessa all’Università di Salerno. Un Posto al Sole non è la prima comparsa in televisione dell’attrice, che invece risale al 2005 nella fiction Orgoglio.

Un carattere solare e frizzante quello di Mariella Altieri, una vigilessa che nella soap ha fatto invaghire il collega Guido Del Bue. La Prisco non ha un carattere molto lontano da quello della protagonista che interpreta. In un’intervista ha dichiarato di essere vista come una donna che lascia vedere le proprie emozioni agli altri.

Antonella Prisco afferma con gioia: “Sapere che mio figlio sarà sul set è stata una novità inaspettata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Un Posto al Sole”, il grande ritorno dopo tanti anni: gioia immensa a Palazzo Palladini

Antonella Prisco ha avuto un bambino, Vincenzo, con il marito Nicola. Per l’attrice la gravidanza di Vincenzo è stata motivo di gioia e felicità. Anche nella soap nella quale recita, Un Posto al Sole, il suo personaggio Mariella ha vissuto la dolce attesa, diventando madre del piccolo Lorenzo, chiamato Lollo. Questa incredibile coincidenza di eventi ha portato poi allo stato attuale dei fatti: Vincenzo reciterà proprio accanto alla mamma nei panni di Lorenzo.

L’attrice racconta che “All’inizio è stato strano, da un lato ero preoccupata, perché la prima scena non l’ha girata con me, ma insieme ad Amato D’Auria. Ammetto che in quel momento ho fatto proprio la mamma». Poi invece la Prisco si è abitutata all’idea e ora è emozionata di girare sul set insieme al figlio: “Mi sentivo come in una bolla tra sogno e realtà“.

Per il momento l’attrice non vuole orientare il figlio a fare quello che lei decide. Non sa se in futuro vorrà o meno intraprendere la carriera da attore. Per il momento guarda questa opportunità con lui come a un’avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici 21”, il crollo inaspettato durante la puntata. Maria De Filippi ferma tutto

Potete seguire le avventure di Mariella Altieri in Un Posto al Sole su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45.