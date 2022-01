Veronica Ferraro da censura, l’outfit fa girare la testa ai fan. Shorts cortissimi e scollatura epocale, curve completamente esposte: sensualità esagerata

Tra le influencer più seguite sui social spicca sicuramente Veronica Ferraro, che vanta il merito di essere una delle prime influencer a sperimentare questa professione in Italia. Su consiglio della storica amica Chiara Ferragni, diversi anni fa fonda il suo blog “The Fashion Fruit“, che unisce il food alla sua più grande passione: la moda.

Questo il tema principale della sua pagina Instagram, che ama arricchire con outfit di tendenza, ispirando i numerosi seguaci. Il suo successo sul social raggiunge la cifra di 1,3 milioni di followers, e a giudicare dagli ultimi scatti non è difficile crederci. Lo stile provocante che contraddistingue l’influencer raggiunge il picco di sensualità con una tutina decisamente mozzafiato.

Veronica Ferraro e l’outfit fatale: scollatura esplosiva

L’idea che un’elevata dose di sensualità non si possa conciliare con uno charme raffinato viene completamente messa in discussione, se non sfatata, dall’ultimo post pubblicato da Veronica Ferraro. Un outfit sopra le righe ma nello stesso tempo squisitamente chic, l’influencer condivide alcune delle sue immagini più provocanti di sempre.

Il capo d’alta moda è una tutina con shorts cortissimi nella tonalità del bianco, in contrasto con il top nero dotato di maxi fiocco tempestato di brillanti. La scollatura dell’abito è così profonda da lasciare ben poco spazio all’immaginazioner per quanto riguarda le curve procaci della fashion blogger.

Sono ben quattro gli scatti mozzafiato del look perfetto per una serata elegante, uno più seducente dell’altro. Veronica Ferraro questa volta supera la sua capacità di osare con stile, per sorprendere anche le altissime aspettative dei fan. Ancora una volta il suo accessorio glamour è lo sguardo magnetico, che brilla sul suo stesso look.

Tripudio di like e commenti per l’influencer in versione provocante, che raccoglie l’ammirazione del web: “Deliziosa”, “Stupenda”, “Bellissima”.