Il Volo, taglio netto per Pietro Barone: clamoroso cambiamento, fan basiti

Pietro Barone, membro del gruppo musicale Il Volo, ha catalizzato l’attenzione di tutti con un grande cambiamento inaspettato. La scelta è clamorosa.

Stupore totale e spiazzamento. Queste le sensazioni vissute dai fan de Il Volo, a seguito di una drastica scelta di Pietro Barone.

Nato 28 anni fa in Sicilia, è conosciuto per la sua voce unica: grazie al nonno ha realizzato il sogno di trasformare la musica nella sua passione. Proprio lui ha sostenuto i costi delle lezioni di canto che hanno accompagnato la sua infanzia.

Poi nel 2016 il salto prendendo parte al format “Ti lascio una canzone”, dove ha incontrato Gianluca e Ignazio al fianco dei quali ha dato vita al gruppo lirico Il Volo.

Il trio musicale, in cui veste i panni di tenore, ha ottenuto successi incredibili: dalla partecipazione al “Festival di Sanremo” all’incisione di brani memorabili.

Accanto a tutto questo si aggiunge il grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove i membri del gruppo sono seguitissimi.

Proprio sul social, Pietro ha condiviso il clamoroso cambiamento che ha lasciato tutti senza fiato.

Pietro Barone del Il Volo, cambia tutto: fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La donna più bella del mondo”: Dayane Mello, in costume scopre il fisico sbalorditivo. Visione imperdibile – FOTO

“Cosa hai combinato?”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Pietro Barone su Instagram.

Uno scatto con cui si mostra per la prima volta al mondo con il suo cambio look radicale, tanto da renderlo irriconoscibile.

Il tenore ha detto addio agli occhiali e la barba, mostrandosi molto più sportivo, indossa un capello e una felpa, colpendo tutti con uno sguardo più magnetico rispetto al solito.

I fan sono rimasti sbalorditi dalla nuova immagine del cantate. Tra cuori e complimenti, non mancano quelli degli altri membri del Il Volo che apprezzano molto il nuovo look del collega.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Bianca Guaccero rispolvera una vecchia FOTO del 2018, la “Miss delle Miss” è solo lei. 41 anni e non sentirli

Approvato in generale questo cambiamento, c’è chi invece sottolinea come lo preferisse prima e come fossero proprio gli occhiali e la barba a donargli più charme.