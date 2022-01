Aggressione a Guendalina Tavassi: “Non c’è mai fine al peggio”. Preoccupano le condizioni

Ennesima aggressione che ha lasciato interdetti tutti coloro che hanno assistito alla scena. Non sarebbe dovuto accadere!

Guendalina Tavassi è stata vittima nuovamente di un grave episodio. Ancora una volta a mettere la donna è in pericolo è l’uomo che ha sposato e dal quale ha avuto due figli.

Questa volta non è stata solamente Guendalina ad essere aggredita ma anche il suo attuale compagno, Federico Perna.

L’aggressore è Umberto, ricco imprenditore napoletano, classe ’84, sposato con l’ex gieffina nel 2013. I due sono stati sposati per 8 anni fino a quando annunciarono la separazione per una ”situazione pesante e irrecuperabile”.

All’interno della coppia ci sono sempre stati alti e bassi, prevedibili per ogni relazione di lunga data, ma al termine della loro relazione la situazione è degenerata e Guendalina ha denunciato delle aggressioni da parte dell’ormai ex marito.

Ennesima aggressione ai danni di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è stata aggredita, insieme al suo compagno Federico Perna, mentre la coppia si trovava all’uscita di scuola delle figlie dell’influencer, avute proprio da D’Aponte.

Nonostante l’uomo abbia l’obbligo di non avvicinarsi alla Tavassi oltre i 500 mt, non è la prima volta che si fa trovare fuori l’uscita di scuola delle figlie, sapendo di trovare proprio l’ex moglie.

Questa volta ha incontrato anche l’attuale compagno di Guendalina e si è lasciato andare ad una reazione ingiustificabile.

D’Aponte non era solo, infatti si trovava insieme ad un’altra persona che non è chiaro se fosse un suo amico o il cugino.

Quando ha visto Federico in macchina, spalleggiato dal suo complice, l’ha fatto scendere strattonandolo e gli ha addirittura morso un orecchio.

I presenti hanno ripreso la scena con un video, testimoniando il fatto.

Federico Perna è stato dimesso dall’ospedale dopo un giorno con prognosi, mentre D’Aponte attualmente è in stato di fermo.

Guendalina in seguito all’aggressione ha pubblicato una Instagram Stories in cui si è espressa con queste parole: “Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto”. Annunciando una sua momentanea assenza dai social network