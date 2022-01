La strepitosa dirigente sportina italiana Cristiana Capotondi ha mandato Instagram in subbuglio con una foto da paura: che spettacolo!

La splendida attrice italiana si è superata con il suo ultimo IG post da sogno: i fan sono fuori controllo!

Nell’immagine Cristiana viene immortalata con lo sguardo rivolto verso la sua destra, la bocca socchiusa ed un’espressione piuttosto sensuale e provocante: resisterle è impossibile!

Il primo piano ha uno sfondo bianco monocolore, che risalta ancora di più la sua incredibile bellezza: i seguaci si sono perdutamente innamorati…

Nello scatto la Capotondi sfoggia un make-up molto leggero: il trucco comprende degli occhi super naturali, una base viso luminosa e delle labbra lucide… che meraviglia!

Non c’è dubbio: la talentuosa attrice sa sempre come non passare mai inosservata!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Cristiana Capotondi, un viso d’angelo: il cuore dei fan batte all’impazzata! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

La bellissima dirigente sportiva ha conquistato il pubblico italiano: le sue foto sono pura magia!

Nella didascalia del suo ultimo post ha riportato un aggettivo che la rispecchia molto: “Iconica”.

Oltre al suo sguardo penetrante, ciò su cui si sofferma l’attenzione degli utenti sono, senza dubbio, i vistosi gioielli che indossa: si tratta di un paio di orecchini pendenti, una collana a forma di catena e due di anelli piuttosto appariscenti.

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace, messaggi, condivisioni e commenti, tutti più che positivi. Tra questi si legge ad esempio: “Quando la bellezza ed il fascino raggiungono l’apice!“; “Sempre la migliore: che classe!”; “Tu l’eterna ragazza io l’eterno ammiratore” oppure “Indescrivibilmente bella”.

Una cosa è certa: Cristiana Capotondi è il mix perfetto tra bellezza, talento, classe, fascino ed eleganza… come si fa a non innamorarsene?