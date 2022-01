La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la reazione della figlia Aurora Ramazzotti

Per i fan di Michelle Hunziker, abituarsi all’idea che la conduttrice non sia più sposata con Tomaso Trussardi non è affatto semplice. L’imprenditore, infatti, fu l’unico in grado di far breccia nel cuore della svizzera, dopo la separazione di quest’ultima da Eros Ramazzotti.

Nonostante i dieci anni d’amore e due splendide figlie, Sole e Celeste, alcuni ostacoli insormontabili hanno determinato la fine dell’idillio. Ma come ha reagito Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker, alla notizia della separazione della mamma? La risposta vi sorprenderà.

Aurora Ramazzotti, la mamma si è separata: lei continua a reagire così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, le parole di Barbara D’Urso gelano gli ospiti: “È accaduto qualcosa di terribile”

Da mesi si vociferava della crisi tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La coppia, sposata da sette anni, non viveva più insieme ormai da alcuni mesi. Tramite un comunicato all’ANSA, l’imprenditore e la svizzera hanno confermato i rumors che, da svariate settimane, proliferavano sul loro conto. Proprio oggi, la Hunziker si è mostrata per la prima volta in pubblico senza la fede al dito.

Un gesto a dir poco eloquente, che conferma la volontà della conduttrice di voltare definitivamente pagina. Sorprendentemente, tuttavia, le persone vicine a Michelle stanno mantenendo il massimo riserbo sulla questione. Sua figlia Aurora, nata nel 1996 dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, sembra non volersi pronunciare in merito al secondo divorzio della mamma.

Come i followers hanno potuto constatare attraverso le Instagram stories pubblicate quest’oggi, Aurora continua a fare la vita di sempre. Dopo essersi sottoposta alla terza dose di vaccino, la modella è corsa sul set per prendere parte ad uno shooting fotografico. Sulla separazione di Michelle e Tomaso, per il momento, nessun commento da parte della Ramazzotti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “MasterChef”, il giudice abbandona la puntata: scoppia il panico tra i colleghi

Aurora, che ha sempre ammesso di essere molto legata a Trussardi, preferisce rispettare la volontà di mamma Michelle, che desidera gestire privatamente la situazione. Non è da escludere, tuttavia, che la giovanissima conduttrice possa pronunciarsi a breve rispetto alla questione, rimbalzata nelle prime pagine di tutti i giornali.