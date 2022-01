Barbara Berlusconi mamma per la quinta volta. I primi scatti col bebè

Barbara Berlusconi è diventata mamma di Ettore Quinto. A due mesi dalla nascita circolano le prima foto col il piccolo

Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta lo scorso 20 novembre. Il piccolo Ettore Quinto è il frutto dell’amore tra lei e il compagno Lorenzo Guerrieri. A due mesi dalla nascita emergono i primi scatti rubati della neo mamma e del bebè paparazzati dal settimanale Chi.

Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Fiocco azzurro in casa Berlusconi, la terzogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha dato alla luce un altro maschietto. Solo figli maschi per Barbara Berlusconi che aveva avuto i primi due, Alessandro ed Edoardo, dall’ex compagno Giorgio Valaguzza e poi dall’attuale relazione con Lorenzo Guerrieri sono nati Leone, Francesco e adesso Ettore Quinto. Il piccolo è nato il 20 novembre; qualche settimana dopo i genitori si sono concessi del meritato riposo, in particolare Barbara che come luogo di relax post parto ha scelto St. Moritz. Lorenzo invece si è rifugiato, con i due figli più grandi, a S-chanf, dove i tre si sono divertiti a sciare.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri sono ormai una coppia stabile dal 2013, anno in cui si sono conosciuti in un locale di Monza. Da allora sono inseparabili, il loro amore è solido e la nascita dei loro 3 figli non ha fatto che unirli ancora di più. Negli ultimi giorni, il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto del bambino. Barbara è stata infatti fotografata mentre passeggiava col piccolo nuovo arrivato.

La nuova nascita è una gioia immensa per i genitori e per i nonni. In particolare Silvio Berlusconi, al momento molto impegnato a causa delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, sarà sicuramente più sereno grazie a questo lieto evento.