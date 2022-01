“Che stai combinando?” Belen Rodriguez stravolge tutto ed il web impazza: “Somiglia sempre di più..” – FOTO

Belen Rodriguez stravolge il suo look e non solo. C’è chi apprezza e chi invece la riempie di critiche. Quello che ha fatto non piace proprio

Belen Rodriguez cerca di mettere ordine nella sua vita e giorno dopo giorno regala delle pillole nuove ai suoi follower. Dopo aver annunciato a tutti di essere ufficialmente single, impazza la curiosità se ci sia o meno un ritorno con Stefano De Martino.

Non ci sono stati comunicati ufficiali, interviste esclusive o altro per ufficializzare la fine della sua storia flash con il padre della sua secondogenita, Luna Marie. Belen lo ha detto nel modo più naturale possibile per una mamma: parlando in cucina con il suo Santiago a cui impara a sbattere le uova.

E ora cosa succede? Belen vuole cambiare davvero tutto e stravolgere la sua vita? I fan captano qualcosa ma non tutti apprezzano e le critiche volano.

Belen Rodriguez ed il cambio: piovono le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez ha cambiato ufficialmente taglio e colore dei capelli. Già qualche settimana fa aveva optato per la frangia ma ieri, dopo aver detto a tutti di essere single, è andata dal suo amico Mauro Situra, il parrucchiere dei vip, e ha stravolto il suo look. Frangia sistemata, colore rinnovato e delle piccole onde che le danno una luce tutta diversa.

Foto di rito sul suo profilo per mostrare a tutti il cambiamento dopo i video delle Instagram Stories ed i suoi fan non resistono nel commentare. Come spesso si dice, quando una donna cambia taglio e colore dei capelli vuol dire che vuole dare una svolta alla sua vita e probabilmente questa cosa per la showgirl vale tutta.

Subito uno dei suoi follower le chiede: “Oh belu? Che stai combinando? Dai!!!! Il prossimo deve essere l’amore della tua vita!!!!” facendo riferimento proprio al cambio look e ad un nuovo amore che si spera resista per sempre anche se c’è chi ha grossi dubbi: “ma di cosa😂 recidiva”.

Poi però c’è chi nota che Belen abbia fatto anche altri ritocchi, non solo ai capelli. Presi di mira naso e bocca che sarebbero di nuovo cambiati per alcuni. “Somiglia sempre di più a Nina Moric😊” sottolinea un utente, “ed anche un po’ alla Parietti 😂” risponde un altro alludendo proprio alle forme del viso stravolte.

“Si naso secco rifatto e labbroni …..è bruttissima …poi quando parla fa fatica a muovere la bocca …come si fa a dire che è bella una cosi ?! Mah” rincara la dose un altro profilo.

Insomma il cambio di Belen non è ben accetto da tutti e tra ironia e colpi bassi, il web non la risparmia mai dalle critiche.