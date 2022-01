Benedetta Rossi, l’annuncio sconvolgente dopo l’operazione: il suo stato di salute preoccupa

Benedetta Rossi in ospedale, la conduttrice tv e food influencer scrive ai fan su Instagram dopo l’intervento chirurgico: come sta

E’ una delle food influencer più amate d’Italia, in tutto il web e non solo. Benedetta Rossi spopola da anni con le sue ricette, l’appuntamento con i suoi suggerimenti culinari è ormai imperdibile per tutti gli appassionati.

Sui suoi profili social, sul suo blog e nei suoi programmi televisivi, la conduttrice marchigiana (49 anni) regala ai suoi followers sempre nuovi spunti per arricchire i propri pranzi e cene, per creare nuovi dolci e molto altro. Il ‘fatto in casa’ è il suo cavallo di battaglia e non a caso, in un settore che in questi anni è davvero di grido, è un volto decisamente noto, che su Instagram conta oltre 4 milioni di followers.

Non è un periodo facile, però, per lei, e i fan di vecchia data lo sapranno sicuramente. Negli ultimi giorni infatti Benedetta aveva spiegato di non stare molto bene e che avrebbe dovuto ricorrere a una operazione chirurgica.

Benedetta Rossi, un sorriso dopo la grande paura: “Questo è il massimo che riesco a fare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Poche ore fa, il post su Instagram in cui salutava il marito, prima di un delicato intervento alla schiena. Intervento che è avvenuto ed è perfettamente riuscito, come annuncia la stessa Benedetta ai suoi fan, per tranquillizzarli.

È andata ! L’intervento è riuscito. Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento

Così scrive una Benedetta piuttosto provata dopo essere stata sotto i ferri. Ora per lei sarà necessario un periodo di riposo, ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo e la incoraggiano con tanti commenti.

Rivedere il sorriso di Benedetta, sebbene appena accennato, è una buona notizia. I suoi ammiratori non vedono l’ora, appena possibile, di godersi le sue nuove ricette.