Benessere a tavola: 5 alimenti da evitare in caso di artrosi

L’artrosi è una malattia reumatica cronica che provoca lesioni degenerative alla cartilagine: ecco 5 alimenti da evitare assolutamente.

L’artrosi è una malattia reumatica cronica che provoca non solo lesioni degenerative alla cartilagine, ma colpisce l’intera articolazione. La sua insorgenza è spesso correlata all’avanzare dell’età, ma la sua presenza può manifestarsi anche a stadi antecedenti, come a 20, 30 o 40 anni per cause legate a un problema architettonico dello scheletro. Cereali integrali, pesce azzurro, uovo e ottima frutta e verdura di stagione possono aiutare. Per stare più tranquilli, ecco una lista di 5 alimenti da evitare per alleviare l’artrosi

Benessere a tavola: 5 alimenti nemici dell’artrosi

salumi e carni rosse: al primo posto in classifica ci sono i salumi e le carni rosse, da evitare assolutamente in caso di artrosi. Il consumo regolare di questi alimenti innalza la reazione infiammatoria delle articolazioni a causa dell’omega 6 coinvolto nell’innesco dell’infiammazione articolare: l’acido arachidonico. Questi prodotti alimentari devono stare quanto più possibile lontani dalle cucine perché ricche fonte di acidificanti, sale e acidi grassi saturi: tutte sostanze che indeboliscono la cartilagine articolare. Contengono anche un omega 6 coinvolto nell’innescare l’infiammazione articolare.

oli vegetali: da evitare il più possibile anche gli oli vegetali, anche loro ricchi di omega-6 e degli acidi grassi polinsaturi pro-infiammatori. Tra gli oli vegetali si ricordano quello di girasole, soia, mais, colza e la margarina, da bandire dalla tavola in caso di artrosi. Acidi grassi utili all'artrosi sono invece quelli provenienti da salmone, sgombro e tonno: gli omega 3.

patatine fritte e fritto in generale: in generale estremamente dannoso per la salute, il fritto è assolutamente da abolire se si soffre di artrosi. Il motivo è sempre lo stesso: questi alimenti contengono molto sodio e sono ricchi di carboidrati raffinati, senza contare che vengono fritti solo con oli vegetali ricchi di omega-6. Tradotto, un mix deleterio per la salute.

biscotti e altri dolci: la lista include, purtroppo, anche dolci e biscotti. Pasticcini caramelle devono essere evitati. Al pari dei grassi saturi, lo zucchero è un agente dalla spiccata funzione infiammatoria. Nella dieta anti-artrosi è meglio puntare sul fruttosio: quindi più frutta, nello specifico più frutti rossi, noti per le loro funzioni antiossidanti.