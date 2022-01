“Straf**a, mi piaci tantissimo”, Caterina Balivo e la camicetta senza bottoni: il sole tra nuvole e tempesta – FOTO

Caterina Balivo si candida a rappresentare una delle stelle più calde del firmamento in un cielo piovoso e burrascoso: unica.

Conduttrice ed ex modella italiana, Caterina Balivo ha condiviso con i fan un momento di giornata diverso dal solito. C’eravamo abituati fin troppo bene a vederla protagonista sul piccolo schermo alle dipendenze della Rai, prima di dare un doloroso forfait.

Tutta colpa della pandemia che ha risvegliato in lei il valore della famiglia, dal punto di vista delle responsabilità. La sua unica priorità era diventata quella di proteggere dalle intemperie virali i suoi amori ed è per questa ragione che ha deciso di optare per un drastico cambiamento professionale.

Quando le acque si sono tranquillizzate, Caterina ha sondato nuovamente il terreno col fine di diventare di nuovo protagonista, un’impresa assolutamente non semplice. Qualcosa, tuttavia lascia presagire che da un momento all’altro possa arrivare per lei la chiamata giusta e iniziare da dove aveva bruscamente interrotto

Caterina Balivo tra le strade della città: i dettagli bollenti nonostante una giornata cupa e rigida

Caterina Balivo ha fatto il pieno di likes in occasione di una delle recenti pubblicazioni via social. La showgirl, ex volto della Rai sta cercando di tornare alla sua vecchia maniera nel mondo che l’ha forgiata come tra le più altisonanti celebrità del mondo dello spettacolo.

In attesa di un nuovo ruolo professionale, l’ex padrona di casa di “Detto Fatto”, il cui posto fu ceduto all’emergente, Bianca Guaccero, delizia tutti condividendo i momenti più intimi sul profilo personale di Instagram.

Il risveglio non è certamente dei migliori, considerato il clima avverso e la pioggia in arrivo in quel di Roma. Nonostante ciò la presentatrice è riuscita a portare un pizzico di sole, squarciando il cielo irto di nuvole minacciose.

La camicetta sbottonata lascia intravedere una parte del reggiseno, mentre i fan non smettono di sognare nella speranza che possa verificarsi da lì a poco qualcosa di straordinario, da stropicciarsi gli occhi dallo stupore.

