Chiara Nasti mai vista così, l’ultimo outfit sbalordisce il web: lo spacco scopre tutto – FOTO

Chiara Nasti blocca il web con una serie di scatti ad alto tasso di sensualità L’influencer come non si era mai vista prima: l’abito che sbalordisce i fan

Sfiora i due milioni di followers, attestandosi tra le influencer più seguite: Chiara Nasti è in costante crescita su Instagram. Destinata al mondo del fashion fin da giovanissima, inizia a occuparsi di moda sul web già all’età di 16 anni, facendosi notare dalle grandi firme. Inizia a lavorare come fotomodella, ma è sui social che concentra principalmente la sua attività professionale. A 18 anni pubblica il libro “Diario di una fashion blogger”, prima del suo vero grande successo.

Lo stile dell’influencer è molto deciso e seducente: i suoi contenuti non mancano di dettagli provocanti e provocatori. Non è insolito per la modella finire al centro delle polemiche, ancor meno del gossip. Notorietà e privacy sono spesso inconciliabili, come la sua storia ci insegna, soprattutto quella sentimentale.

Chiara nasti ha fatto molto parlare di sè per quanto riguarda la sua vita relazionale, in particolar modo durante la frequentazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. Attualmente, dopo un periodo turbolento, è di nuovo felice accanto a Mattia Zaccagna, centrocampista della Lazio.

Lo ha annunciato sui social poco prima delle festività natalizie, confermando i rumors che già lo indicavano come suo partner. La notizia ha stupito i fan, che sono abituati alle capacità dell’inflencer di sorprendere. Un eufemismo se utilizzato per descrivere il suo ultimo post, ad alto tasso di sensualità.

Chiara Nasti, sensuale eleganza: spacco vertiginoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ennesimo tripudio di like per Chiara Nasti, che con l’ultimo post supera persino i suoi standard. Merito dell’outfit strepitoso che sfoggia per i fan ammirati, in una versione totalmente inedita di sè.

Solita a cavalcare tendenze decisamente più appariscenti, con look in alcuni casi aggressive al punto giusto, o linee sportive dallo stampo particolarmente femminile, questa volta stupisce tutti.

Elegantissima la sua ultima proposta, adatta per occasioni speciali, esalta ancora di più la bellezza armoniosa della modella, che esibisce un fisico incredibile. L’abito in tonalità prugna disegna perfettamente la sua silhouette, aderendo al corpo come una seconda pelle. Il dettaglio del fiocco conferisce una nota di inconfondibile raffinatezza, ma non poteva mancare il dettaglio seducente, tratto riconoscibile del suo stile.

Si tratta dello spacco vertiginoso che scopre completamente le gambe strepitose dell’influencer, illuminate dalle décolleté gioiello. Il vestito rivela le curve esplosive ed i commenti dei fan non si fanno attendere: “Divina“, “Sei stupenda“, “Bellissima“.