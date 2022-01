Elodie, la maglia trasparente fa girare la testa: le curve della cantante sono clamorosamente esposte e non mancano di entusiasmare i fan

Tra gli ex partecipanti di “Amici”, Elodie è senza dubbio il volto che il pubblico di Canale Cinque ricorda con maggior affetto. Pur essendosi classificata in seconda posizione all’interno del celebre talent, la Di Patrizi si è rapidamente rivelata una cantante talentuosa e dalla voce sublime. Attualmente, tra i progetti della romana, il quarto album in studio anticipato dal singolo “Vertigine“.

Il brano, certificato disco d’oro dalla FIMI, è rimasto in testa alle classifiche per settimane. La cantante, seguita da quasi 3 milioni di followers, può ormai essere definita una star in piena regola. Gli utenti, che non mancano di controllare le sue pubblicazioni, sono recentemente rimasti di stucco di fronte alle ultime stories di Instagram: le avete già viste?

Elodie, la maglia trasparente fa girare la testa: le curve sono tutte esposte – FOTO

È rapidamente diventata una delle artiste più celebri del panorama musicale italiano. Elodie Di Patrizi, che ha all’attivo tre album ed un quarto progetto discografico in uscita, è un talento apprezzato anche al di fuori del Bel Paese. Il suo recente singolo “Vertigine“, pubblicato durante l’estate, è risultato essere il più trasmesso in Europa per oltre due settimane.

Parallelamente, il numero di followers che la seguono in ogni pubblicazione social si allarga sempre di più. Quest’oggi, i fan di Elodie non si sono lasciati sfuggire le sue recenti Instagram stories. La Di Patrizi, impegnata sul set, ha realizzato dei filmati proprio durante la fase del trucco.

Non poteva mancare una panoramica sul suo look sconvolgente. La romana, nello specifico, ha indossato una maglia a collo alto perfettamente aderente al suo corpo. Il tessuto bianco, con grande gioia da parte dei fan, ha lasciato trasparire il décolleté dell’artista, che è apparsa impeccabile come suo solito.

Gli apprezzamenti alla cantante, di fronte a tanta sensualità, non saranno certamente mancati. Elodie, il cui percorso artistico è solamente agli inizi, ha di fronte a sé una carriera più che promettente.