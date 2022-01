Gigi Proietti, ad un anno e mezzo dalla morte vengono svelati i dettagli di ciò che è successo nella clinica in cui l’attore era ricoverato.

Gigi Proietti è morto il 2 novembre del 2020 a causa di alcuni problemi cardiaci particolarmente gravi. Quel giorno l’attore è stato salutato per l’ultima volta da centinaia di amici e fans, che appena saputo della sua scomparsa sono corsi a dirgli addio alla clinica dove era ricoverato. “Abbiamo perso forse il più grande attore di tutti i tempi, io una folla come quella di questa mattina qui in clinica non l’ho mai vista per nessuno”, ha raccontato il dottor Lucherini un anno e mezzo fa.

Gigi Proietti, il ricordo affettuoso di chi lo ha assistito fino all’ultimo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Michelle Hunziker, la svolta dopo Trussardi: è già innamorata di un altro? L’amara verità

Gigi Proietti è stato e rimane uno degli attori più celebri della cultura italiana. L’artista è scomparso ormai da più di un anno, ma nella Capitale e in tutta Italia i suoi fans lo ricordano ancora con affetto e tenerezza. Tra di loro anche Fabrizio Lucherini, medico radiologo di Villa Margherita, la clinica romana dove l’attore è stato ricoverato durante i suoi ultimi giorni di vita. “Quando gli ho fatto la tac ironizzava sulle sue condizioni. Non l’ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui“, ha raccontato il medico il giorno della morte dell’attore. Purtroppo, però, Proietti stava molto male. Lucherini ha raccontato che l’attore era un cardiopatico grave da anni, ed era già stato ricoverato nella stessa clinica ad ottobre. L’ultima complicazione è stata quella fatale, e non c’è stato modo di salvare la vita dell’arista.

Ai tempi anche Dagospia si preoccupò di raccontare i dettagli della malattia di Gigi, rivelando i dettagli delle diverse operazioni chirurgiche a cui l’attore si era dovuto sottoporre negli anni. “Un anno e mezzo fa è stato operato all’aorta. Un’operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta. E non ce l’ha fatta” ha raccontato a novembre del 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Fedez, la sorpresa a Chiara Ferragni zittisce le voci sulla presunta crisi: le FOTO fanno sognare

Il dottor Lucherini ha ricordato l’attore non solo come un paziente di calibro importante, ma anche come un vecchio amico sincero. “Di lui conservo un ricordo di qualche anno fa, quando con la squadra di calcetto avevamo vinto una coppa e andammo a festeggiare nel suo ristorante preferito. Lui era lì con delle persone, lo abbiamo chiamato al tavolo per un brindisi ed è rimasto con noi al tavolo” ha raccontato al pubblico.