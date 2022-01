Giulia Stabile, movenze scatenate nel video di TikTok: la fidanzata di Sangiovanni stende i suoi migliaia di fan a colpi di bacino…

Circa un anno fa, di questi tempi, Giulia Stabile era nel pieno dell’avventura che l’avrebbe consacrata come una promettente stella del panorama artistico italiano. Grazie alla vittoria ad “Amici”, conseguita nel maggio del 2021, la ballerina ha avuto la possibilità di dimostrare ai professori e al pubblico la sua stoffa da campionessa.

Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lei, le ha persino offerto di mettersi alla prova come conduttrice all’interno di “Tú sí que vales”. Come è ben noto, tuttavia, la passione primaria della Stabile rimane la danza. Su TikTok, di recente, è apparsa una clip strabiliante in cui Giulia si cimenta in movenze scatenate. La visuale ha lasciato il pubblico interdetto.

Giulia Stabile stende tutti a colpi di bacino. Movenze scatenate nel VIDEO di TikTok…

