Grave lutto al ‘Grande Fratello’: dolore incommensurabile

Grande Fratello, grave lutto: la notizia ha già addolorato milioni di telespettatori e fan del programma.

Il Grande Fratello è un programma storico della nostra televisione. La prima puntata è andata in onda nel settembre del 2000: dopo diverse edizioni in cui i concorrenti erano persone che non facevano parte del mondo dello spettacolo, da qualche anno nel programma ci sono i cosiddetti vip. Non a caso il titolo ora è ‘Grande Fratello Vip’.

Lo show fa sempre registrare numeri ottimi, non soltanto dal punto di vista dello share televisivo: anche sul web, le vicende che accadono nella casa più spiata d’Italia e anche nello studio di Alfonso Signorini fanno sempre tendenza. Per tutti gli amanti del programma (e non solo), è arrivata una notizia tristissima.

Grande Fratello, grave lutto: la notizia addolora i telespettatori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gaspard Ulliel è morto addio all’attore di “Il était un seconde fois”, una moderna icona del cinema francese

Il ‘Grande Fratello’ ha perso uno dei suoi protagonisti indiscussi. In realtà Lorenzo Castellano non si faceva vedere, ma era un pezzo importante per la buona riuscita del programma. L’autore televisivo si è spento a soli 59 anni: i funerali si sono tenuti quest’oggi all’interno della Chiesa di Sant’Agnese.

Qualche mese fa, i medici gli avevano diagnosticato un linfoma: nonostante ciò, il romano ha continuato a lavorare senza sosta. In questi anni ha firmato programmi come ‘Ritorno al presente’, ‘Distraction’ (celebre gioco e reality con Teo Mammuccari) e ‘Vuoi ballare con me?’ (con la Cuccarini). Ha lavorato come autore del ‘Grande Fratello’ dal 2001 al 2006.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lino Banfi distrutto, lutto atroce nel cinema: addio al grande collega e amico

L’uomo amava giocare a scacchi ed è stato anche presidente dell’Accademia Scacchista Romana dal 2017 al 2019. Il romano, nel mondo televisivo, era apprezzato davvero da tutti.