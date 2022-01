Il Paradiso Delle Signore si apre a moltissime novità: dopo gli ultimi eventi, al centro dell’attenzione delle prossime puntate ci sarà proprio Vittorio Conti

Vittorio Conti è in assoluto il protagonista della fortunata soap Il Paradiso Delle Signore. D’altronde è proprio lui il capo dell’atelier. In questi anni è stato sommerso da tantissime responsabilità davvero molto importanti, ha avuto anche molteplici delusioni d’amore che lo hanno portato alla drastica decisione di occuparsi solo del lavoro da ora in poi. Negli ultimi tempi, Vittorio ha avuto dei problemi da affrontare proprio in questo campo. Nella puntata di oggi, ha perfino rischiato una denuncia. Dunque, ha definitivamente chiuso il suo cuore?

Il Paradiso Delle Signore: arriva un nuovo amore per Vittorio Conti?

Non è così facile concentrarsi soltanto sul lavoro e mettere da parte la propria privata, soprattutto quando l’amore bussa alla porta e non ti permette di lasciarlo fuori. Dopo un periodo lungo di tempo in cui Vittorio è stato da solo, nelle prossime puntate potrebbe arrivare proprio per lui un nuovo interesse amoroso.

Pare che i telespettatori siano abbastanza pronti a superare le sue vecchie storie d’amore e a vederlo ricominciare con un’altra persona. D’altronde Vittorio è un bravo uomo e sono in molti a volere la sua felicità, soprattutto dopo essere stato da solo così tanto senza una donna che si prendesse cura di lui e che lo facesse sentire amato.

I telespettatori adesso sono curiosi di scoprire chi sarà questa donna misteriosa che ruberà il cuore di Vittorio: per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.