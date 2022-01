“Imperfezioni non ne vedo…”: Alice De Bortoli fa sognare i fan

Alice De Bortoli pubblica uno scatto sui social e fa sognare i fan. La ragazza fa accenno alla propria autostima e al saper accettare le proprie imperfezioni essendo se stessi.

Tra le protagoniste più popolari della terza edizione de Il Collegio, Alice De Bortoli è una giovanissima ragazza, classe 2003, molto popolare sui social. Conta infatti un seguito molto alto sulle piattaforme, circa 2 milioni di followers. Alice è molto legata ai genitori che spesso coinvolge nei suoi video social. La giovane ragazza, neodiciottenne, ha acquisito molta popolarità dopo Il Collegio, arrivando a diventare tra le più seguite giovani influencer d’Italia. Alice ha moltissime passioni e tra queste sicuramente ci sono la danza e la musica, che condivide con i suoi followers. Il suo stile di vita perfettamente equilibrato è messo sempre in prima mostra dall’influencer, la quale vuole insegnare al proprio pubblico come avere uno stile sano e salutare, mangiando bene e praticando fitness.

“Mi ritengo una vincitrice…”: Alice esalta la propria autostima e accetta le sue imperfezioni

La giovanissima Alice De Bortoli sta avendo in questi anni di popolarità moltissime soddisfazioni. Qualche giorno fa ha scritto sui suoi social: “Sono felice di annunciarvi che oggi sarò il volto della Serie A in occasione della Supercoppa Italiana che si terrà questa sera a San Siro.” Non mancano inoltre i gossip: non molto tempo fa si vociferava circa una relazione della piccola Alice con il noto cantante della scorsa edizione di Amici Aka7even.

Nell’ultimo scatto pubblicato da Alice, l’influencer è di una bellezza disarmante. Indossa una camicia trasparente, con un fiocco al collo, dalla quale di intravede un reggiseno. Poi un jeans a vita alta e un paio di stivali col tacco. L’influencer ha scritto nel post: “Mi ritengo una vincitrice perché riesco a guardarmi allo specchio e mi vado bene così, con le mie imperfezioni e con la consapevolezza di aver dato il massimo per essere la versione migliore di me“. I fan commentano: “imperfezioni non ne vedo in realtà”.

Alice intende quindi lanciare un messaggio di coraggio, per far sì che anche le altre ragazze possano acquisire la giusta autostima e la fiducia in se stesse. Ogni ragazza deve quindi essere orgogliosa del proprio volto e del proprio fisico e deve fare il massimo per essere “la versione migliore di se stessa”, in maniera naturale ovviamente e senza eccessi.

Alice vuole quindi invitare le sue followers da un lato a prendersi cura di se stesse e dall’altro lato a piacersi sempre, in ogni caso.