Jennifer Lopez ha condiviso una nuova fotografia devastante sul suo profilo di Instagram: la scollatura è infinita.

Tra le personalità che più influenzano il mondo, impossibile non citare Jennifer Lopez. La nativa di New York è sicuramente una delle cantanti e attrici più famose al mondo. Non a caso è stata inserita nella lista dei 100 ispanici più influenti dalla rivista People En Espanol. JLO ha un talento più unico che raro (non ha eguali nel pianeta) e ha anche una bellezza abbagliante.

Nel 2011, la popstar conquistò il riconoscimento di ‘Donna più bella del mondo’ della celebre rivista americana People. La Lopez è ovviamente seguitissima anche sui social network: come la maggior parte dei colleghi, anche lei vanta numeri da capogiro. Tutti vogliono vedere cosa fa Jennifer e sognerebbero di interagire, ma la classe 1969 si limita a condividere fotografie bollenti. Questa sera, JLO ha regalato una visione stratosferica del suo décolleté: davvero difficile resistere alla tentazione di zoomare.

Jennifer Lopez, scollatura vistosa: che décolleté

Jennifer, nel pomeriggio, ha incendiato Instagram postando una fotografia in cui offre al mondo una scollatura estrema e decisamente troppo profonda. Gran parte del suo décolleté fuoriesce con pericolosità e la temperatura sale a dismisura. La cantante chiude con delicatezza le sue palpebre e ha un qualcosa di lucido sulla bocca che valorizza le sue incredibili labbra.

In poche ore, lo scatto ha inanellato 801mila likes e un numero indefinito di commenti. Tutti vogliono complimentarsi con lei ed elogiare la bontà delle sue forme e il suo fascino irresistibile.

Jennifer ha da tempo superato i 50 anni d’età ma ha il fisico di una ragazzina: tra i suoi segreti ci sono sicuramente l’alimentazione e l’attività sportiva. Come testimoniato da alcuni video che circolano in rete, la popstar si sottopone a rigorosi allenamenti.