Juliana Moreira ha condiviso una fotografia magnifica sui social network in cui ha mostrato la sua bellezza inenarrabile: l’outfit rapisce il web.

Juliana Moreira è una delle showgirl più amate e apprezzate della televisione. La brasiliana, nota soprattutto per il suo lavoro a ‘Paperissima Sprint‘, ha un sorriso estremamente contagioso ed è simpaticissima. La nativa di San Paolo ha sempre la battuta pronta e ha anche una bellezza fuori dagli schemi. La classe 1982 ha conquistato le prime pagine per la sua storia con Edoardo Stoppa. Lo storico inviato di ‘Striscia la Notizia’ e la modella si sono fidanzati nel lontano 2007, hanno avuto due splendidi figli e si sono sposati nel 2017.

La 39enne è gelosissima: nel corso di uno scherzo realizzato dalla redazione delle Iene ha mostrato tutta la sua furia verso la presunta amante del marito. Juliana, in ogni modo, è super attiva su Instagram: le sue fotografie mandano sempre in visibilio il suo bacino d’utenza. Questo pomeriggio, la brasiliana ha piazzato online uno scatto magnifico in cui sfodera un outfit che ha rapito il popolo del web.

Juliana Moreira bellissima: l’outfit rapisce il web

Juliana, poco fa, ha infiammato il web condividendo un’immagine super. La sua bellezza è sublime e abbaglia Instagram. L’outfit sfoggiato dalla nativa di San Paolo rapisce i followers, mettendo in risalto il suo fisico favoloso.

La classe 1982 ha la schiena completamente scoperta e una porzione del suo décolleté è in bella vista. La Moreira, di spalle, fa impazzire tutti. Un dettaglio rovente sale subito agli occhi: il reggiseno, a quanto pare, non c’è.

La Moreira, qualche giorno fa, ha pubblicato una serie di fotografie in cui è presente anche il marito: la brasiliana lo seduce e si siede anche su di lui (c’è uno scatto alquanto particolare).