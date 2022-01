Laura Pausini e Madame per la prima volta insieme: “Abbiamo qualcosa di speciale”

È uscito “Scatola”, il nuovo singolo di Laura Pausini scritto insieme a Madame. Le due artiste hanno raccontato come è nata questa collaborazione

Si prepara a presentare al pubblico il suo film, “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, che sarà rilasciato in esclusiva su Amazon Prime Video. Lo fa facendoci ascoltare un brano inedito tratto proprio da esso, “Scatola“, uscito oggi -venerdì 21 gennaio- su tutte le piattaforme digitali. Il singolo porta la firma di Laura Pausini e di un’altra artista di successo della scena musicale italiana, Madame. Un incontro piuttosto inaspettato che ha unito in maniera sorprendente due generazioni.

Come è nato il singolo “Scatola”: le parole di Madame e di Laura Pausini

Il singolo “Scatola” è il risultato dell’unione di due artiste piuttosto diverse ma che sono riuscite a incastrarsi perfettamente. È stata proprio Laura Pausini a prendere contatti con la giovane Madame -tra i nomi di maggior successo della nuova scena musicale- dopo essere rimasta piacevolmente colpita dal suo talento. Per quest’ultima si tratta di una prima volta speciale, come ha raccontato nel post con cui ha annunciato la collaborazione.

“Sono orgogliosa di questo pezzo perché è il mio primo singolo ufficiale come autrice, scritto con Laura, e non potevo scegliere prima volta migliore“, scrive Madame prima di rivolgersi direttamente all’artista. “Ti amo Lally ci vediamo stasera“, conclude.

Non è tardata la risposta di Laura Pausini che ha rivelato qualche dettaglio in più su come è nato questo progetto. “Ti ho vista a Sanremo e ti ho scritto perché volevo dirtelo quanto ti osservo e mi piaci. Poi alle 00:41 del 10 marzo 2021 ho ascoltato la prima versione di quella che è la nostra prima canzone insieme“, racconta.

L’artista continua descrivendo l’incontro tra le due e i momenti passati insieme in studio. “Le nostre chiacchierate, super private e da psyco, te che mi insegni le parole che si dicono oggi mentre io ti dico che era meglio usare le originali che queste che dite ora non si capisce un…“, scrive.

“Io che ti ascolto raccontare le tue verità, le tue idee e poi arrivo e ti faccio cambiare, tagliare e ricantare e ritornare…noi due abbiamo qualcosa di speciale insieme“, afferma. Poi il desiderio che il mondo possa scoprire il talento di Madame nella sua totalità, talento che ritiene esista non solo in un contesto musicale ma in modo particolare nella sua personalità.

“Scatola” rappresenta il primo frutto di una collaborazione che pare destinata a durare. Il singolo sarà, con molte probabilità, eseguito per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo dove Laura Pausini sarà ospite nella serata di mercoledì 2 febbraio.