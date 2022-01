Maria Pedraza, le foto non lasciano spazio all’immaginazione. Fan impazziti

L’attrice Maria Pedraza fa letteralmente impazzire i fan su instagram con delle foto che lasciano senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Non ha certo bisogno di presentazioni la bellissima Maria Pedraza, la giovanissima attrice spagnola diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Alison Parker nella serie tv Netflix, ‘La casa de papel‘. La ragazza è molto seguita sui social e amatissima dal suo pubblico. Dopo aver pubblicato alcuni suoi scatti molto spinti, su instagram si è scatenata la bufera, i fan sono impazziti nel vederla.

Maria Pedraza senza veli su instagram, fan in delirio

Sensuale e provocante, la bellissima attrice si è mostrata senza veli in una foto su instagram che la ritrae al mare. I fan sono letteralmente impazziti alla vista di questo scatto e si sono lasciati andare ad una serie di commenti estasiati di ammirazione.

Nonostante la giovane età, ha solamente 25 anni, la spagnola Maria Pedraza è una delle attrici più in voga del momento. Ha raggiunto il successo a livello mondiale grazie alla serie tv Netflix, ‘La casa de papel‘, dove interpretava il ruolo di Alison Parker. Da lì in poi è stato un susseguirsi si successi. Un altro ruolo importante che la conferito ancora più fama è stato quello di Marina nella serie tv Elite, dove interpretava la ricca ragazza snob vittima di un omicidio. Nel 2019 è stata protagonista anche della serie Toy Boy, di cui si attende la nuova stagione. Tanti successi non solo nel mondo delle serie tv ma anche in quello del cinema, la giovane attrice infatti ha recitato già in diversi film per il grande schermo.

Un successo inarrestabile quello di Maria Pedraza, ma il successo più grande è sicuramente quello di avere un pubblico che la ama e la sostiene. I fan dell’attrice non le fanno mai mancare il proprio affetto e il proprio sostegno e sono sempre pronti a seguirla in tutti i suoi lavori.