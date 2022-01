“MasterChef”, il giudice abbandona la puntata: scoppia il panico tra i colleghi

“MasterChef”, Giorgio Locatelli è stato costretto ad abbandonare la puntata: i suoi colleghi sono andati nel panico…

Nella serata di ieri è andata in onda la sesta puntata di “MasterChef 11”. I concorrenti, giunti al tanto temuto giro di boa, stanno affrontando prove culinarie sempre più ostiche, che non mancano di metterli in seria difficoltà. Durante il secondo episodio della puntata, le due brigate hanno avuto la possibilità di effettuare la prova in esterna nella splendida location di Trieste.

Durante la sfida, che si è svolta in corrispondenza del molo, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Il giudice Giorgio Locatelli, rivolgendosi ai colleghi Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, ha fatto loro un annuncio clamoroso: “purtroppo devo lasciarvi“. Scopriamo insieme come sono andate realmente le cose.

“MasterChef”, Giorgio Locatelli abbandona la puntata: scoppia il panico tra i colleghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pezzo di..”, Tina Cipollari è un fiume in piena. Non si salva nessuno, neanche Gianni: “fai schifo”

Momenti di panico durante l’appuntamento di “MasterChef” in onda ieri sera. Proprio mentre i concorrenti stavano svolgendo la prova in esterna nella meravigliosa location di Trieste, è accaduto qualcosa di davvero imprevedibile. Giorgio Locatelli, nel bel mezzo della puntata, ha comunicato ad Antonino Cannavacciuolo e a Bruno Barbieri di doversi assentare.

“Ho preso appuntamento con una giornalista che è una grande esperta di questa terra“, ha annunciato lo chef, con il sorriso stampato in volto. I suoi colleghi, che l’hanno visto congedarsi con fin troppa allegria, non hanno mancato di ironizzare sulla situazione.

“Glielo dici tu alla Plaxy che Giorgio fa lo sciupafemmine con altre donne?“, ha scherzato lo chef partenopeo, rivolgendosi al collega Bruno Barbieri. Un siparietto, quello andato in onda ieri sera, che in realtà si ripete in ogni puntata. Durante le prove in esterna, infatti, uno dei giudici è solito assentarsi per reperire quante più informazioni possibili sulle tradizioni culinarie del luogo in questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile stende tutti a colpi di bacino. Movenze scatenate nel VIDEO di TikTok…

Ovviamente, la sintonia tra i tre giudici fa da collante a questi divertentissimi siparietti. Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri, che sembrano profondamente legati l’uno all’altro, sono il vero punto di forza del programma.