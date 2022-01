Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Rivelazioni inaspettate: il tradimento e il motivo dell’addio

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Traussardi è arrivata al capolinea. I due hanno dichiarato ufficialmente la separazione. Vengono fuori le prime indiscrezioni sulle possibili cause

Nessuno poteva aspettarsi una notizia del genere, un duro colpo per tutti soprattutto per i fan della coppia Hunziker – Trussardi. La notizia ufficiale arriva proprio dai due, che con un’Ansa hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, cosa c’è dietro la fine del loro amore?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficialmente annunciato la fine del loro amore e la separazione imminente. Da tempo si vociferava di una crisi tra i due ma prima di adesso non vi era stata nessuna comunicazione da parte degli interessati. Un fulmine a ciel sereno, una vera e propria notizia bomba per il mondo dello spettacolo. Michelle e Tomaso erano infatti sposati dal 2014 ed erano una delle coppie più amate. A coronare il loro amore erano arrivate anche le due bambine, Celeste e Sole.

Nessuno poteva quindi aspettarsi un avvenimento di questo tipo. Però la dichiarazione rilasciata all’Ansa dai due non lascia spazio ad alcun dubbio: “Dopo dieci anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso.”

La ormai ex coppia vuole mantenere più possibile il riserbo sulle motivazioni della loro rottura. Nonostante questo però, iniziano i primi rumors che indicherebbero come possibile motivo della loro separazione un tradimento da parte di Tomaso Trussardi con una sua ex storica Anna Munafò. La donna è attualmente sposata, ma delle indiscrezioni avrebbero rivelato che tra i due ci sarebbe stato di recente qualcosa e sia stato proprio questo a portare alla rottura fra Tomaso e Michelle.