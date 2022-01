“Adoro questa quarantena”, Paola Iezzi sporge un davanzale bestiale: non c’è bisogno dello zoom. E’ delirio incontenibile! – VIDEO

Paola Iezzi diventa protagonista su Instagram di una prestazione super invitante. Davanzale illegale in evidenza: strepitosa!

Nota come la cantante del duetto adrenalinico, “Paola&Chiara“, esibitosi in diverse edizioni si Sanremo, Paola Iezzi è riuscita a rendere la giornata dei suoi appassionati unica.

Iniziava a farsi sentire la mancanza dell’artista davanti all’obiettivo della telecamera. Per chi pensava fosse svanita nel nulla si sbagliava di grosso! Paola devia ogni discorso legato a misteri e scomparse e regala un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Nel suo hinterland di qualità, tra voce profonda e voglia di far bene si aggiunge quel pizzico di sensualità che da un po’ di tempo a questa parte la rappresenta. Il motivo per il quale Paola si esibisce tra le quattro mura di casa, probabilmente è legato ad un discorso di quarantena da Covid-19.

Il nemico pubblico però non abbatte lo spirito combattivo e adrenalinico della cantante anzi la spinge a dare il meglio di sè

Paola Iezzi, il seno scappa dall’intimo ed è subito delirio: favolosa!

La cantautrice e disk jockey di origini milanesi, Paola Iezzi ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta in occasione di una condivisione via social che tutt’ora sta facendo il giro del web.

Lo spettacolo questa volta è scevro del pubblico delle grandi occasioni, come eravamo abituati un tempo, fino al 2013, quando Paola e Chiara si separarono e decisero di continuare l’avventura nel mondo della musica da “soliste”.

Nonostante ciò e i tempi di pandemia correnti, Paola non si limita a ritrattare con i fan in maniera banale e superficiale. L’artista sceglie il momento giusto per rendere l’atmosfera incandescente a più non posso.

Una quarantena tra le quattro mura di casa propone la musicista protagonista tra i riflettori di Instagram con un davanzale a dir poco abbondante. La strapotenza delle curve travalica le cuciture del reggiseno e manda in delirio all’istante.

Non c’è bisogno di alcun zoom, ci pensa lei a far venir giù la standing ovation del pubblico da casa. E voi, invece cosa ne pensate della super prestazione a luci rosse e in formato privacy della Iezzi?