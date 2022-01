“Avanti un altro!”, Paolo Bonolis litiga con Miss Claudia: la Ruggeri non sembra aver gradito il trattamento riservatole dal conduttore

La puntata odierna di “Avanti un altro!” è iniziata in maniera decisamente scoppiettante. La prima concorrente di giornata, la giovanissima Giulia, ha fin da subito guadagnato le attenzioni dei due conduttori, così come del pubblico in sala. Bellissima e spigliata, la partecipante si è presentata in modo davvero sorprendente.

“Nella vita sono conduttrice di un programma di economia e finanza“, ha esordito la concorrente, ricevendo i complimenti della coppia di conduttori. Prima che Paolo Bonolis potesse sottoporle la prima tornata di domande, tuttavia, Luca Laurenti gli ha fatto notare una dimenticanza non da poco. Il presentatore, accortosi della gaffe commessa, ha tentato di porvi rimedio senza troppo successo…

Paolo Bonolis litiga con Miss Claudia: la Ruggeri non ha gradito il comportamento del conduttore

La puntata di “Avanti un altro!” di quest’oggi è subito entrata nel vivo a causa di uno scambio di battute piuttosto pungente. Paolo Bonolis, prima di sottoporre alla concorrente Giulia le consuete quattro domande, ha ricevuto la severa stoccata del collega: “Beh, non li fai entrare?“. Il marito di Sonia Bruganelli, accortosi dell’errore, ha immediatamente tentato di porvi rimedio.

“Me ne sono dimenticato, ha ragione, ma di loro me ne frega poco” – ha ironicamente chiarito Paolo Bonolis, prima di annunciare l’ingresso di Miss Claudia e delle sue “legioni”. La bellissima modella, splendida nel suo outfit total black, non si è lasciata scappare l’occasione di punzecchiare il conduttore.

“Buonasera Paolo, è felice di vedermi?” ha scherzato la Ruggeri, tacitamente rimproverando il cognato per essersi dimenticato di lei. Il siparietto, che è proseguito con ulteriori battute, è la testimonianza dell’affetto che lega Paolo alla Miss, moglie di Marco Bruganelli.

“Che pazienza tra tutti quanti“, ha chiosato Bonolis, che è parso più che snervato dalla situazione. Immancabilmente, il battibecco tra la Miss e il presentatore non ha mancato di far sorridere il collega Luca Laurenti, che si è preso una personale rivincita: “ho avuto ragione“.