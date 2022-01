“Un Posto al Sole” perde un protagonista: il clamoroso addio ha sconvolto i fans

“Un Posto al Sole”, la celebre soap dovrà dire addio ad una delle sue protagoniste. Sgomento da parte dei telespettatori.

Era il 2020 quando la celebre soap “Un posto al Sole” festeggiava l’anniversario dalla prima messa in onda: 24 anni di attività. Nella loro pagina ufficiale infatti scrivevano, a corredo della foto sopra riportata: “Oggi Un posto al sole compie 24 anni e ci avete inondato di auguri: grazie per il vostro immenso affetto! Buon compleanno a noi ️❤️”.

Un evento che ha scosso il web ed i fans della serie non si sono risparmiati nel ringraziarli, mandando loro tantissime parole colme di amore. Qualcuno aveva scritto basta tagli, alludendo al cast, ma così non è stato ed oggi a distanza di poco più di un anno, qualcosa è andato diversamente da come speravano i telespettatori.: un addio improvviso che ha sconvolto tutti.

“Un Posto al Sole” l’addio da chi non ti aspetti

“Chiediti se ciò che stai facendo oggi ti avvicina al luogo in cui vuoi essere domani” una citazione di Walt Disney che appunto l’attrice Claudia Ruffo ha scritto sotto la sua foto. Lo scatto risale ai primi di gennaio e questa frase dovrebbe forse darci un indizio sul perché abbia deciso di lasciare la soap nella quale lavorava da tantissimi anni.

I motivi a quanto pare sarebbero di natura strettamente professionale, Claudia infatti vorrebbe intraprendere altri progetti e fare qualcosa di diverso dal suo ruolo che l’ha resa celebre. Ovviamente non si tratta di un addio, nel senso che non si sa infatti se la stessa possa un giorno rientrare nel cast.

La Ruffo oltre ad essere molto apprezzata il televisione è seguita sui social e tanti amano perdersi nella bellezza sofisticata dell’attrice. Ogni foto diventa un bacino di commenti intrisi di passione per la bella 41enne: “Un’opera d’arte vivente”, questo solo uno dei tanti utenti cultori della sua bellezza.