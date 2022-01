Primark, ”oltre 700 negozi”. L’annuncio clamoroso: ecco dove apriranno

Il mega store è pronto a dominare il globo con delle nuove aperture nei prossimi 5 anni che porteranno il retail a numeri clamorosi.

Primark ha ormai spopolato in tutto il mondo, il retail da cinque magliette a un euro è diventato un vero e proprio colosso e ad ogni nuova apertura è prevista una fila addirittura dalla notte precedente, di clienti pronti a tutto per entrare per primi nel nuovo store.

Attualmente nel mondo ci sono ben 380 negozi marcati Primark ma in cinque anni è pronto a raddoppiare.

Il primo negozio aprì nel 1969: da Dublino a New York, poi Milano e Parigi, conquistando tutte le capitali della moda.

Le nuove attesissime aperture in Italia

Dove ha deciso di puntare di più il colosso irlandese? Sicuramente negli Stati Uniti dove progetta di aprire 47 nuovi negozi.

Negli States attualmente ce ne sono 13, il primo a Boston che aprì 6 anni fa e l’ultimo a Philadelphia lo scorso settembre.

Nell’ultimo anno Primark ha aperto 15 nuovi negozi: 11 in Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Irlanda, più altri 4 in Polonia, firmando inoltre il suo primo contratto a Bratislava, in Slovacchia.

«Nel corso dei prossimi cinque anni, Primark prevede che il proprio parco punti vendita raggiungerà i 530 punti vendita», non risentendo della crisi vissuta a causa della pandemia.

Ricordiamo il primo store aperto a Roma, in piena pandemia, nel dicembre del 2020 all’interno del centro commerciale Maximo con migliaia di romani che hanno atteso dalla notte precedente l’apertura del punto vendita.

In Italia, nel 2022, sono previste cinque nuove aperture: nel centro commerciale Campania di Marcianise; nel centro commerciale Shopville Le Gru di Grugliasco in provincia di Torino; nel centro commerciale Shopville Gran Reno a Casaleggio di Reno nei pressi di Bologna; nel centro commerciale Nave De Vero Marghera a Venezia; e in Via Torino a Milano.

Tutte queste nuove aperture consentiranno anche l’assunzione di migliaia di persone per i diversi punti vendita dislocati nel mondo.