Raoul Bova e Rocio Morales, dopo anni spunta la verità sulla coppia

Rocio Morales e Raoul Bova sono in crisi? Tutta la verità sulla coppia che sta facendo sognare tante generazioni

Si sono conosciuti sul set di Immaturi il viaggio, il loro è stato un colpo di fulmine tramutato poi in un amore unico. Raoul Bova e Rocio Morales, nonostante la differenza di età, si sono trovati ed hanno iniziato una storia meravigliosa.

Dall’unione tra i due sono nate due bambine, Luna e Alma. La loro è una famiglia solida, manca solo un tassello: il matrimonio.

Raoul Bova e Rocio Morales, c’è aria di crisi?

Nelle ultime settimane la coppia di attori è finita al centro del mirino poiché il web ha parlato più volte di una presunta crisi. Il tutto è stato scaturito dal fatto che Raoul Bova fosse assente ai Cinemagia Awards, dove Morales si è presentata da sola.

Nonostante l’attore romano fosse stato annunciato per l’evento, non ha potuto partecipare a causa di impegni lavorativi dovuti alla nuova stagione di Don Matteo. Quindi non ci sarebbe nessuna crisi tra i due, anzi l’amore va a gonfie vele.

Sono in tanti a chiedersi quando la coppia annuncerà le nozze, ma a quanto pare non è ancora arrivato il momento. In un’intervista rilasciata a Grazia l’attrice spagnola avrebbe affermato: “Io sono all’antica. Se mai succederà significherà che Raoul me l’ha chiesto come si deve”.

Anche Raoul Bova qualche tempo fa avrebbe spiegato: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”.

Il loro amore si fa sempre più forte e supera anche la lontananza, i due infatti si sono dovuti separare per qualche settimana a causa del Covid-19. Entrambi hanno postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti che hanno fatto emozionare il web.