“Sensuale come non mai” Roberta Morise accende il web: primo piano da cardiopalma – FOTO

Roberta Morise ha estasiato i suoi innumerevoli seguaci pubblicando uno scatto ammaliante sul suo profilo: il primo piano è da cardiopalma.

Roberta Morise è un’apprezzatissima conduttrice e showgirl italiana. La nativa di Cariati raggiunse la popolarità nel 2006, diventando professoressa per il seguitissimo programma ‘L’eredità’. Nel corso della trasmissione conobbe Carlo Conti e i due intrapresero una chiacchieratissima relazione. I due si sono poi lasciati nel 2011. Dopo qualche esperienza in ambito musicale, la classe 1986 ha guidato su Sky ‘Sei in un Paese Meraviglioso’ e ha tenuto un approfondimento in web tv per il Festival di Sanremo del 2018.

Roberta, dal 2018 al 2020, ha condotto al fianco di Giancarlo Magalli il programma targato Rai ‘I fatti vostri’. La Morise, sui social network, è una vera e propria regina: i suoi scatti pietrificano letteralmente i fans. Questa sera, l’ex modella ha piazzato online una fotografia da urlo.

Roberta Morise, primo piano da cardiopalma: bomba sensuale

