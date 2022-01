Un uomo di 74 anni è morto mercoledì sera dopo essere stato investito da un Suv lungo la via Tiberina a Roma. Sul posto i soccorsi e la Polizia Locale.

Travolto e ucciso da un Suv dopo essere sceso dalla sua auto. Ha perso così la vita un uomo di 74 anni nella serata di mercoledì lungo la via Tiberina a Roma. La vittima, per ragioni ancora da chiarire, era appena scesa dal suo veicolo a bordo strada, quando improvvisamente è sopraggiunto il mezzo, condotto da un 78enne, che lo ha centrato in pieno. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118, giunti sul luogo della tragedia insieme alle forze dell’ordine.

Un uomo di 74 anni è morto nella serata di mercoledì 19 gennaio lungo la via Tiberina a Roma, nella zona di Borgo Sant’Isidoro.

Stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, il 74enne, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, era sceso dalla sua auto e si trovava a bordo strada, all’altezza del civico 391. In quel frangente, una Jeep Renegade, alla guida della quale vi era un uomo di 78 anni, lo ha investito. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla vittima. Il conducente del Suv si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono, dunque, arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma per il 74enne era ormai troppo tardi. L’equipe medica non ha potuto fare altro che appurarne la morte, che sarebbe sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nell’investimento.

Oltre al personale medico, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma che hanno condotto i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da chiarire anche le ragioni per le quali la vittima era scesa dalla sua vettura. Gli agenti, scrive Fanpage, hanno posto sotto sequestro il Suv e l’auto del 74enne.