Sangiovanni freme. Manca davvero poco per un grande appuntamento. Si tratta di quello con la musica ed il palco per eccellenza nel nostro Paese: Sanremo. L’ex allievo di “Amici” sarà in gara tra i Big all’Ariston con il brano “Farfalle”.

Per lui è la prima volta al Festival e con i suoi 19 anni è molto emozionato. Per il cantante, che nel corso dell’estate ha scalato tutte le classifiche, c’è molta attesa. Un po’ il giovane sente il “peso” di tanta esposizione ma è felice ed emozionato per questo nuovo traguardo.

Proprio lui in una intervista a Vanity Fair ha spiegato che per via della sua musica e delle sue scelte, è stato attaccato e preso di mira sui social. Criticato per il modo di vestire, per quello che scrive: “Mi hanno perfino minacciato di morte – ha rivelato – Mi sono chiesto perché alcune persone arrivino a tanto”.

Sangiovanni vuota il sacco, con Giulia “essere meno..”

E forse anche per tutto questo, Sangiovanni ha preso una decisione molto importante per la sua carriera, come personaggio molto seguito, ma anche e soprattutto per la sua vita privata. Come sappiamo, il cantante nella scuola di “Amici” oltre a trovare la popolarità ha scoperto anche l’amore.

Con Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi, Sangiovanni fa coppia fissa da un po’ ed i due sono amatissimi dal pubblico. All’inizio per loro era difficile fare qualsiasi cosa e così hanno preso una decisione condivisa: “Essere meno presenti sui social network, condivideremo molta meno vita privata” ha precisato sempre a Vanity Fair Sangio.

I due hanno capito che vogliono viversi in serenità senza la necessità e l’urgenza di condividere tutto quello che fanno. Sono consapevoli che la loro esposizione mediatica è altissima e così hanno scelto di difendere il rapporto e tenerlo molto più intimo.

“Non ci piaceva che ogni nostro singolo movimento fosse monitorato”, ha spiegato il cantante precisando che non è necessario far sapere a tutti dove lui e Giulia si trovano e cosa fanno in ogni momento.