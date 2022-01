“Sei SPECIALE, la tua fatica realizzerà i tuoi sogni, io lo so” Shaila Gatta e il suo post su Instagram

Un sorriso che trasmette grandi emozioni, quello della famosa ex velina Shaila Gatta. La splendida 25enne, pubblica un post su Instagram che lascia tutti meravigliati.

Parole coinvolgenti, quelle pubblicate dalla famosa ballerina su Instagram. Il contenuto postato dalla ragazza, riesce a sensibilizzare una grande fetta di pubblico sui social. Toccante è stato il discorso scritto dalla Gatta, lasciando tutti i fan meravigliati.

La famosa ballerina, nota come la velina più longeva di Striscia la notizia, parla a cuore aperto ai propri fan, mostrandosi in tutta la sua semplicità; una semplicità che ha colpito tutti i suoi followers.

Shaila Gatta emoziona tutti con il suo post su Instagram

Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)



Con un post pubblicato sui social, la bellissima ballerina coinvolge tutti i suoi followers, motivando tutti con queste parole: “In questa foto sorrido e non perché le cose vadano sempre per il viso giusto. Sorrido perché sono orgogliosa del mio passato, delle mie cadute e di quanto sia stata testarda a rialzarmi ogni volta”.

La giovane, spiega che nonostante tutte le difficoltà trascorse e che sta tutt’ora trascorrendo, non smetterà mai di sorridere. Shaila aggiunge poi: “So per cosa sto sudando ogni giorno e sarò tanto felice di sorridere di più quando potrò condividerle con voi. E sorrido si! Perché ogni giorno ho la possibilità di fare in modo che qualcosa cambi“.

Da queste frasi, possiamo dedurre che potrebbero esserci nuove esperienze in vista per la bellissima ballerina. Dopo il percorso fatto ad amici, i diversi anni trascorsi a Striscia la Notizia, sembrerebbero in arrivo delle nuove opportunità. Sarà davvero cosi?

Tra i numerosi commenti, ne spicca uno in particolare, quello di Enzo Iacchetti: “Sei SPECIALE! La tua fatica realizzerà i tuoi sogni, lo so”. Da questo commento, si potrebbe dedurre un augurio di buon auspicio circa una nuova avventura che l’ex velina è prossima ad affrontare.

Progetti in vista per Shaila Gatta? A cosa faceva riferimento la famosa ballerina? Non ci resta che aspettare.