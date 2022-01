Laetitia Casta ha stuzzicato l’immaginazione dei fan sfoggiando un abitino molto stretto, capace di sottolineare le sue curve perfette.

Da quando aveva 15 a oggi che ne ha 43, Laetitia Casta ha conquistato il pubblico, facendo breccia nel cuore di molti. Nota top model e attrice francese, la sua bellezza, il suo talento e il suo fascino irresistibile sono state le chiavi del suo successo.

Scoperta in adolescenza durante una vacanza in Corsia da un fotografo, è diventata una delle indossatrici più conosciute al mondo, affermandosi anche in Italia. Testimonial per brand del calibro di L’Oreal, vanta nel corso della sua carriera ben 100 copertine in cui è stata protagonista.

Oltre a questo percorso si è anche affermata nello spettacolo come attrice, prendendo parte a pellicole firmate da registi del Bel Paese, e conduttrice, tanto che ha guidato il “Festival di Sanremo” nel 1999.

Legata all’attore italiano Stefano Accorsi, nel tempo ha raggiunto anche un grande seguito online: sono 428 mila i follower su Instagram, dove condivide scatti in cui è sempre bellissima. L’ultimo ha scatenato subito un boom di like, deliziando i fan con una visione ipnotica.

Laetitia Casta, irresistibile: il vestino cucito addosso fa impazzire i fan

