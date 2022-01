Neonato muore dopo il parto in casa: la drammatica vicenda

Un neonato è deceduto nella serata di mercoledì a Trieste dopo essere stato partorito in casa. I genitori si erano affidati ad un’ostetrica del posto.

Una terribile tragedia scuote la comunità di Trieste. Un neonato è deceduto dopo essere stato partorito in casa. Stando a quanto ricostruito, pare che i genitori del nascituro si fossero affidati per il parto ad un’ostetrica del posto. Dopo essere venuto al mondo, il bimbo ha iniziato a star male ed è stato subito lanciato l’allarme. I soccorsi hanno portato il neonato in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Trieste, neonato muore in ospedale poco dopo il parto in casa: inutili tutti i tentativi di soccorso

Nella tarda serata di mercoledì 19 gennaio un bambino nato da qualche ora è deceduto all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste.

I genitori, una coppia di origine straniera, stando a quanto ricostruito, come riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione di Trieste Prima, avevano deciso di far nascere in casa il piccolo affidandosi ad un’ostetrica del posto che opera regolarmente in tutta la regione. Dopo la nascita, però, il neonato ha iniziato a sentirsi male ed i genitori hanno chiamato il centralino del numero unico per le emergenze.

In seguito alla segnalazione, presso l’appartamento, sito nella periferia del capoluogo friulano, è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale sanitario del 118. Dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto, i soccorritori hanno trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale Burlo Garofolo. Qui i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita, ma alla fine si sono dovuti arrendere dovendo constatare il decesso del bimbo, che sarebbe giunto presso il nosocomio in arresto cardiaco.

La tragedia, che, come riportano i colleghi della redazione di Trieste Prima potrebbe essere segnalata all’Ordine delle ostetriche, ha sconvolto tutta la comunità del capoluogo. Non è chiaro se la magistratura possa aprire un’indagine sull’accaduto e disporre ulteriori accertamenti.