“Un Posto al Sole”, la proposta che cambia tutto: Roberto si mette nei guai

Roberto Ferri si mette nei guai: nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, il noto imprenditore napoletano farà una proposta davvero inaspettata

Un Posto al Sole si prepara a nuovi ed entusiasmanti colpi di scena. Dopo le ultime puntate che sono andate in onda, è importante presentare una trama coinvolgente ai telespettatori, che hanno salutato molti personaggi importanti. Angela è partita e non si sa se e quando tornerà, Vittorio è andato a fare un viaggio in Europa e l’attore ha reso chiaro sui social che il suo è un vero e proprio addio, c’è una forte aria di cambiamenti a Palazzo Palladini ed è arrivato il momento di buttare in campo i pezzi forti: tipo, ad esempio, Roberto Ferri.

Un Posto al Sole: la proposta di Roberto Ferri

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Harry, la sua profezia clamorosa è diventata realtà: William coinvolto, retroscena da brivido

L’imprenditore napoletano, mentre prendeva un caffè al Vulcano, ha conosciuto Chiara Petrone. La ragazza era lì in compagnia di Nunzio, che da qualche settimana ha cominciato a lavorare per Roberto Ferri a I Cantieri.

Quest’ultimo non è molto entusiasta del suo lavoro che sta facendo il figlio di Franco, ma al contrario è molto interessato alla sua amica. Chiara era la figlia di un uomo molto importante, è giovane e ambiziosa e a Roberto farebbe piacere mettersi in affari con lei, così decide di avanzare questa proposta.

Quello che Roberto non sa, è che Chiara è colpevole dell’incidente di suo padre e mettersi in affari con lei non è una mossa così astuta, anzi: potrebbe dargli un bel po’ di problemi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Una Dea”. Carolina Stramare fa esplodere la primavera: il web va in tilt FOTO

Chiara accetterà la proposta di Roberto? Sarebbe stupido non farlo considerata la fama di cui vanta l’imprenditore: lavorare con lui potrebbe dare una svolta alla sua carriera.