Valentina Ferragni appare sensuale ed elegante sui social e la sua foto diventa virale, dov’è andata vestita così? Tutti i dettagli

Valentina Ferragni è diventata una delle influencer più seguite negli ultimi tempi. Ha seguito le orme di sua sorella Chiara, ha aperto un brand personale che sta riscontrando ottimi risultati.

Su Instagram vanta di più di quattro milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Solare, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco, ha molti progetti da realizzare e sembra essere sulla strada buona.

Valentina Ferragni, spacco vertiginoso e occhiali da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Da quando è entrata a far parte del mondo delle influencer, Valentina Ferragni è sempre sul pezzo e partecipa ad ogni evento che le si presenta. Le sue giornate si dividono tra momenti di relax, allenamenti e serate mondane. Il lavoro è una delle sue priorità e sui social condivide molti scatti mozzafiato.

L’ultimo post è un esempio. Ha pubblicato una foto dove sfoggia un outfit strepitoso: un vestito nero lungo dallo spacco vertiginoso. Anche la scollatura è molto evidente, ma quello che risalta più all’occhio sono gli occhiali da sole che le coprono una gran parte del viso.

Il tacco alto non può mancare e i lunghi capelli biondi le scendono lungo le spalle e la rendono ancora più bella. “Donna in nero” ha scritto.

“Ma cosa sei? Pazzesca” ha commentato qualcuno e poi ancora “Questa foto è surreale”, qualcun altro ha aggiunto: “Non so cosa ti farei, sei così sensuale”.

Dopo un periodo difficile, Valentina Ferragni sembra rifiorita ed ora non vede l’ora di condividere con i fan tante novità in porto per questo nuovo anno appena iniziato. La sua carriera è appena cominciata, il futuro dell’influencer è ancora tutto da scrivere. Quale sarà il prossimo step?