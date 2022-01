“Wow”: Justine Mattera osa, giacca aperta e sotto il nulla. Dettaglio imperdibile, fan ipnotizzati – FOTO

Justine Mattera ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi con indosso una mise incredibile con cui ha scoperto il suo fisico. La visione è da urlo.

50 anni e non solo non sentirli, ma nemmeno dimostrarli. Per Justine Mattera il tempo sembra essersi fermato, tanto che oggi è bellissima come ai suoi esordi.

Classe 1971, di origini americane naturalizzata italiana, il suo volto è diventato conosciuto nel Bel Paese a seguito della sua partecipazione a noti format televisivi e pellicole. Showgirl, modella, attrice, conduttrice, scrittrice, tanti i ruoli che ha ricoperto nella sua carriera dagli incredibili traguardi.

Considerata la sosia di Marilyn Monroe, ha conquistare il pubblico anno dopo anno la sua chioma bionda, i suoi occhioni azzurri, il suo sorriso luminoso e le sue curve travolgenti. Queste sono il frutto non solo della genetica, ma anche della sua intensa attività sportiva a cui si dedica da anni in parallelo al percorso nel mondo dello spettacolo.

Dalla bici, al nuoto, alla corsa, nel tempo ha intrapreso queste discipline costruendo così un fisico pazzesco e partecipando a importanti gare. Spesso sui social, dove è molto seguita, mostra sia i momenti dai set, sia quelli dalle sue sessioni di allenamento. L’ultima foto apparsa sul suo Instagram ha catalizzato l’attenzione di tutti.

Justine Mattera: mise sbalorditiva, fan nel delirio

