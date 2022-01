“L’unica opinionista vera e mai di parte”. Adriana Volpe, elegantissima in blu. Plebiscito di consensi, stacco di gambe indimenticabile – FOTO

Adriana Volpe. La famosa presentatrice continua il suo percorso come opinionista del reality “Grande Fratello Vip”. I fan si schierano tutti dalla sua parte

Nel 2020 Adriana Volpe partecipò alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip” nelle vesti di concorrente. Il suo percorso sembrava portarla verso le fasi finali della gara ma dei gravi motivi familiari l’hanno spinta a ritirarsi anzitempo.

A distanza di poco tempo è ritornata come protagonista del reality, stavolta come attenta e precisa opinionista. Dopo la parentesi nel giovane canale Tv8, Alfonso Signorini le ha offerto una possibilità di rilancio. Il pubblico sembra assolutamente gradire la sua presenza e utilizza i canali social per sostenerla senza remore.

Adriana Volpe. Il rapporto con Sonia Bruganelli si è trasformato in scontro aperto

Ad affiancare Alfonso Signorini in studio durante l’attuale edizione del “Grande Fratello Vip” non c’è solo Adriana Volpe. A far loro compagnia è stata scelta Sonia Bruganelli (nota per essere la consorte del popolare presentatore Mediaset Paolo Bonolis).

Tra le due donne sembra non corra buon sangue e di certo non fanno nulla per nasconderlo. L’ultimo scontro è avvenuto in seguito a un’intervista rilasciata al settimanale Chi dalla stessa Bruganelli nella quale ha detto: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”.

La Volpe non ha incassato il colpo senza fiatare e durante la trentaseiesima puntata del reality ha replicato in diretta: “Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”.

Cosa pensa il pubblico di questa diatriba? A quanto pare sono tutti schierati a favore di Adriana Volpe. La presentatrice ha pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram un’immagine in cui appare bellissima in un elegante vestito da sera blu navy di Atelier Emé.

Sotto di essa si sono scatenati i commenti: “L’unica opinionista vera e mai di parte”, “Asfalta la Bruganelli, proprio acida”, “Adriana, ti prego, fai stare zitta la tua vicina”, “Siamo tutti con te, fai bene ad allontanarti da Sonia, è la cattiveria in persona. Deve scendere dal piedistallo”.