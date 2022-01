Alex Belli e Delia Duran sono sempre di più ai ferri corti: dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi, i due coniugi sono giunti ad una conclusione drastica

Alex Belli e Delia Duran sono la coppia centrale di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. In principio, è stato Alex il primo ad entrare nella casa, ma non è riuscito a terminare la sua esperienza perché all’interno del reality ha conosciuto Soleil Sorge con cui ha avuto un’amicizia davvero molto particolare. Questo ha ingelosito sua moglie Delia, che decise di entrare nella casa per lasciarlo. Lui, per dimostrarle il suo amore invece, prese l’importante decisione di abbandonare il programma per stare con lei.

Alex Belli e Delia Duran sono sempre più in crisi: la decisione drastica

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “It gets so hard…” Paola Iezzi abito in pelle e forme statuarie: un risveglio mozzafiato. Fan in estasi – FOTO

Delia, al momento, è all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha deciso di fare lei questa esperienza per riflettere e attendere delle dimostrazioni importanti da parte di suo marito. Negli ultimi giorni, Delia ha comunicato agli altri inquilini di voler lasciare Alex, e per questo lui è andato fuori dalla casa per avere un confronto con lei.

Non sono servite a nulla le sue parole: Delia continua a non essere convinta. Per questo motivo, Alex si è lasciato andare ad una riflessione sui social.

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ma che stai facendo?” Nunzia De Girolamo beccata dal marito: un disastro in cucina – VIDEO

Dunque, Alex ha deciso di lasciare andare sua moglie una volta e per tutte: adesso la loro storia d’amore sembra essere definitivamente finita. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.