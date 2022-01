Occhi puntati su Andrea Delogu: proprio quando nessuno se lo aspettava l’annuncio più bello. Per lei un nuovo capitolo

Negli scorsi mesi si è parlato molto di lei e della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari. Andrea Delogu, la rossa dello spettacolo italiano, ora ricomincia da sé e dalla sua carriera mentre il suo ex con un’altra donna.

Proprio l’attore, infatti, dopo un anno dalla separazione, è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, Federica Sorino. I due si sono mostrati insieme sul red carpet dei Cinemagia Movie Awards 2021 al St. Regis Hotel di Roma senza disdegnare sorrisi e abbracci davanti alle telecamere.

Il matrimonio tra Delogu e Montanari aveva già mostrato i segni di cedimento nel 2018. Lo aveva raccontato proprio la conduttrice televisiva a Vanity Fair spiegando che aveva convinto il marito ad andare in analisi ma evidentemente era già troppo tardi. Nel 2019 la frase “Sono convinta che mio marito mi ha tradito” fece molto scalpore.

Andrea Delogu: prima ti incanta e poi ti sorprende

E Andrea Delogu, ricomincia, invece, con un altro progetto. Da conduttrice a scrittrice. Proprio oggi, infatti, la super sexy rossa ha annunciato a tutti l’uscita del suo primo romanzo. Si intitola “Contrappasso” e sarà disponibile da lunedì 24 gennaio in tutte le librerie, fisiche e non.

Forse nemmeno i fan più sfegatati avevano capito una cosa del genere e così Andrea ha sorpreso tutti. Con tre sue magnifiche foto che anticipano la copertina del libro, si è fatta notare nel mondo di Instagram. Seduta ad una sedia, di spalle, con un dito leggermente in bocca, si gira, sorride, guarda tutti e li fulmina con un solo sguardo.

Vestita con colori caldi, che bene si abbinano al suo inconfondibile colore dei capelli, la Delogu attira l’attenzione e chiede a tutti di commentare per capire se piace più la copertina o il titolo del suo romanzo o anche tutti e due.

I follower sono pazzi di lei in tutto e per tutto. C’è chi le chiede di spedire il libro a casa e chi dice che sarà sicuramente bellissimo, fino a chi non le fa mancare i complimenti per la sua bellezza. Uno tra tutti le scrive: “Io vorrei sposarti”.