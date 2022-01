Belen ed il ritorno con Stefano: c’è l’indizio che svela tutto. I fan esultano

Belen e Stefano di nuovo insieme? La showgirl argentina si lascia scappare delle parole che non mentono. Ecco cosa ha detto

Belen Rodriguez è di nuovo sulla bocca di tutti. Il gossip impazza ancora una volta su di lei e la sua vita privata. Messo ormai da parte Antonino Spinalbese a pochi mesi dalla nascita di Luna Marie, c’è un ritorno con Stefano De Martino? Per la terza volta i due avrebbero ritrovato la sintonia e la complicità?

Queste le domande che si fanno tutti dopo le foto dei paparazzi che li hanno beccati più di una volta insieme. Il settimanale Nuovo anticipa tutti e lancia la bomba: De Martino dormirebbe già da tempo a casa della Rodriguez. Sarà davvero così?

Certo è che Belen, ancora una volta, sorprende tutti con i suoi amori e con il suo essere “caliente”. E proprio lei, con le sue parole, lascia intendere che quello che sognano tutti è realtà. Vediamo di cosa si tratta.

Belen e Stefano insieme? La showgirl vuota il sacco

E sul gossip che impazza Belen non parla ma come spesso ha fatto in passato, si lascia scappare qualcosa che ovviamente non è passato inosservato.

Molti, infatti, hanno letto nelle sue parole su Instagram una sorta di confessione ammettendo che il ritorno con il suo Stefano ci sia eccome. Belen parla del fatto che ognuno, in cuor suo, non si debba sentire in colpa per alcuni sentimenti e sensazioni che si provano: né per voler stare da soli e né tantomeno per voler riprovare qualcosa che in prima battuta non è andato bene.

“Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”. Proprio queste parole sono state lette da tutti, o quasi, come una ritrovata pace con il suo ex marito. Una sorta di ammissione come a dire: “Ci stiamo riprovando ancora una volta e non dobbiamo sentirci in colpa”.

Sarà davvero così? Bisognerà attendere per nuovi sviluppi e siamo sicuri che di certo, ancora una volta, Belen ci stupirà. Ma se lei e Stefano si sono ritrovati, il primo ad esserne felice sarà il piccolo Santiago.