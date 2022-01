Bianca Guaccero, in occasione dell’ultima puntata di Detto Fatto, ha spiazzato tutti con uno scatto mozzafiato: il look conquista tutti in assoluto, nessuno escluso

Bianca Guaccero è sicuramente una delle attrici più famose del mondo della televisione e del cinema: con la sua bellezza e la sua presenza scenica ha conquistato moltissimi ruoli nel corso degli anni. Poi, qualche anno fa, è cambiato tutto. Caterina Balivo, che era alla conduzione di Detto Fatto, decise di stravolgere tutto e di lasciare il programma per passare a Rai Uno con Vieni da Me. Per l’occasione, venne sostituita proprio dalla Guaccero e da allora non è più andata via: ad oggi, il programma è suo a tutti gli effetti.

Bianca Guaccero, che incanto l’ultimo scatto: con questo look toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram

Bianca continua a pubblicare scatti sul suo profilo Instagram, alcuni per sponsorizzare il suo programma e altri per mostrare ai suoi fans gli outfit scelti per l’occasione. L’ultimo ha fatto impazzire i suoi numerosi followers: con un abito azzurro fatto tutto di merletto, ha spiazzato i suoi fans. “Questo è decisamente il tuo colore” le ha scritto qualcuno, consigliandole di tornare ad indossare l’azzurro molto più spesso.

Bianca ha dato così inizio ad una nuova puntata, piena di avvenimenti e di momenti molto divertenti. Quando ha cominciato a condurlo anni fa, non avrebbe mai pensato di rimanere tutto questo tempo e di trovare la sua dimensione: di questo sarà sicuramente grata alla Balivo, che le ha lasciato il posto andando via.

Lo scatto su Instagram ha raggiunto migliaia di likes nel giro di pochissimi minuti: tra i tanti, questo è il look che in assoluto ha conquistato tutto il suo pubblico.