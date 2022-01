Charlene di Monaco continua a catalizzare l’attenzione, gettando il pubblico nell’ansia. La principessa è stata messa alle strette dal marito Alberto.

Tra colpi di scena e tristi indiscrezioni, la preoccupazione per Charlene di Monaco è ormai una costante. La storia dell’ex nuotatrice da mesi sta conoscendo un buio capitolo, vedendola vivere pesanti problematiche.

In primis una misteriosa malattia che l’avrebbe colpita dallo scorso anno costringendola a passare molto tempo nel suo continente natale, l’Africa. Ritornata in Europa a fine anno, dallo scorso Natale è ricoverata in una clinica specializzata nelle dipendenze, situata in Svizzera.

Proprio qui Alberto avrebbe affittato una villa per stare quandto più vicino alla moglie, mamma dei suoi due gemellini. Nonostante sia molto presente, negli ultime settimane si è diffusa un’indiscrezione bomba in merito a un suo tradimento con un ex fiamma brasiliana, dando così uno scossone all’ex nuotatrice e al principato.

Alla delicata situazione si è aggiunto un retroscena inaspettato che metterebbe Charlene ancora più in difficoltà.

Charlene di Monaco, forti pressioni da Alberto: preoccupazione alle stelle

Un nuovo colpo di scena sembra peggiorare la già delicata situazione di Charlene di Monaco. In questi giorni i media hanno svelato come la sua misteriosa malattia potrebbe essere la sindrome di Rebecca, psicopatologia legata a una gelosia ossessiva e delirante i cui effetti comportano pesanti ripercussioni mentali e fisiche.

L’ipotesi non ha trovato conferma ufficiale e intanto una nuova indiscrezione ha già catalizzato l’attenzione. Se sembrava che l’ex nuotatrice sarebbe uscita dalla clinica a breve, non si ha più certezza su quando potrà tornare al principato. Tra le mura della sua stanza sarebbe stata privata del prezioso anello di fidanzamento.

Una scelta motivata da ragioni di sicurezza, per costudire a Palazzo il gioiello dal valore inestimabile, ma dietro il quale potrebbe celarsi un intento clamoroso di Alberto. Secondo l’Express, sarebbe una sorta di ricatto emotivo del marito alla moglie che riavrà l’anello solo quando tornerà a casa.

Una tesi che confermerebbe come i loro rapporti sarebbero sempre più tesi nonché di come il loro matrimonio sia ormai in difficoltà.