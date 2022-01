“Cosa sei?”. Chiara Ferragni in total black fa esplodere i social: la perfezione FOTO

Chiara Ferragni incanta il mondo del web con uno scatto in total black: ogni giorno che passa diventa sempre più bella

Chiara Ferragni è la fashion blogger per eccellenza: tutti vogliono essere lei e nessuno ci riesce. La sua carriera è cominciata quando era una ragazzina e si dilettava su internet con scatti che pubblicava dove sfoggiava i suoi look più belli. Non avrebbe mai pensato di riuscire a fare una carriera così importante e a raggiungere milioni e milioni di followers che ogni giorno la seguono e la vedono come un vero e proprio modello di ispirazione. I post che pubblica, infatti, raggiungono sempre un numero incredibile di likes.

Chiara Ferragni incanta il web con una foto: in total black fa esplodere tutto

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE