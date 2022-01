“Non li avevo mai visti”. Chiara Ferragni lancia una nuova moda: il capo d’abbigliamento spiazza tutti FOTO

Chiara Ferragni questa mattina ha fatto una deliziosa colazione a Milano: per l’occasione, ha indossato un capo d’abbigliamento davvero molto particolare

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più amate del mondo dei social. Negli ultimi anni è diventata famosissima su Instagram, sopratutto per la sua storia d’amore con Fedez che l’ha avvicinata molto umanamente ai suoi fans. Nonostante siano molto ricchi, sono riusciti nella difficile impresa di non sembrare irraggiungibili come molti altri loro colleghi. Nel giro di pochissimo tempo, hanno cominciato tutti a considerarli la Royal Family italiana. Chiara è anche e soprattutto una grande imprenditrice ed una esperta di nuove mode.

Chiara Ferragni spiazza il mondo del web con la nuova moda: scopriamo insieme di cosa si tratta

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “It gets so hard…” Paola Iezzi abito in pelle e forme statuarie: un risveglio mozzafiato. Fan in estasi – FOTO

Oggi, infatti, ha pubblicato un post che ha incuriosito in modo particolare i suoi numerosi fans. Quando è uscita per fare colazione in un bar molto particolare di Milano, ha deciso di indossare dei guanti di Prada molto curiosi che nessuno aveva mai visto. Sono di un colore simile al turchese, di pelle e con una tacchina sul dorso. Sono molto comodi, belli, alla moda ma anche tanto pratici. Considerata la marca sono anche molto costosi, ma sicuramente è possibile trovarli anche di qualche altro brand.

Gli scatti pubblicati su Instagram hanno riscosso un grandissimo successo, sia per la moda che ha appena lanciato, che per la deliziosa colazione che ha mangiato. Infatti, la Ferragni ha comprato le prime chiacchiere del 2022. Il carnevale è ufficialmente sempre più vicino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ma che stai facendo?” Nunzia De Girolamo beccata dal marito: un disastro in cucina – VIDEO

Intanto il post che ha pubblicato su Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti: ancora una volta, Chiara ha confermato di essere una delle donne più alla moda del web.