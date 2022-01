Diletta Leotta blocca Instagram con una fotografia meravigliosa: la scollatura è esagerata, fuori il davanzale.

Diletta Leotta, in un modo o nell’altro, conquista sempre i riflettori. Dopo aver infiammato l’estate italiana per la sua relazione con l’amatissimo attore turco Can Yaman, la siciliana ha voltato pagina e secondo le ultime indiscrezioni si è sentimentalmente legata a Giacomo Cavalli. Lei e il giovane modello si sarebbero conosciuti grazie ad amici e hanno già trascorso alcuni giorni di relax insieme sulla neve.

Tralasciando queste notizie di Gossip, la Leotta riesce sempre a deliziare gli occhi dei suoi seguaci condividendo scatti fuori da ogni logica. Le sue forme sono disarmanti e lei le mette frequentemente in bella mostra. Questa sera, il volto di Dazn ha paralizzato i network con una fotografia da 118.

Diletta Leotta, occhio ai bottoni: il décolleté esce fuori

