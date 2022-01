“Il tempo per te non passa mai”. Elisabetta Canalis, canotta scura e sguardo ammiccante: la sensualità è servita – FOTO

Elisabetta Canalis si conferma come una delle donne più belle e desiderate d’Italia. Gli scatti che propone periodicamente su Instagram raccolgono consensi a dismisura

Lo storico programma televisivo “Striscia la notizia” andò in onda per la prima volta sul piccolo schermo italiano a cavallo tra il 1988 e il 1989. Il format unico che univa informazione, satira e varietà lo ha reso vincente ed è apprezzatissimo ancora oggi dal pubblico nostrano.

Nel corso degli anni si sono avvicendate varie coppie di presentatori sagaci e divertenti, tuttavia il tratto distintivo del tg ideato da Antonio Ricci è sempre stato la presenza delle veline. Due ragazze (generalmente una bionda e una mora) che fungono da ballerine hanno allietato con la loro avvenenza ogni puntata della trasmissione. “Striscia la notizia” è stato un trampolino di lancio per la carriera di molte show girl super ammirate. Tra queste è impossibile non citare Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis: dalla Sardegna con furore alle palme di Los Angeles

Nata a Sassari nel 1978, Elisabetta Canalis venne scelta come velina di “Striscia la Notizia” nel 2002, facendo coppia con la bionda Maddalena Corvaglia.

Le due sono state tra le donne più ammirate e desiderate del tempo, raccogliendo consensi non solo per l’evidente bellezza ma soprattutto per la simpatia e carisma che riuscivano a trasmettere.

Da quel momento, la carriera della Canalis ha avuto fondamenta principalmente sul piccolo schermo; ha condotto diversi programmi televisivi ma si annoverano anche piacevoli momenti recitativi ricordati oggi con nostalgia; un esempio? La sua partecipazione alla situation comedy “Love Bugs” insieme al comico Fabio De Luigi.

All’età di 43 anni la show girl non ha perso affatto la freschezza del passato. Ha spostato il suo interesse lavorativo verso piattaforme diverse, come quelle dei moderni social network ed è diventata anche un’influencer di primo piano. Basta dare un’occhiata al numero dei follower che solo su Instagram hanno raggiunto la cifra di oltre 3 milioni.

Elisabetta Canalis offre loro uno squarcio sulla sua vita a stelle e strisce. Ebbene si, l’amore l’ha portata a lasciare l’Italia per stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti dove opera il marito, il chirurgo Brian Perri. I due sono felici genitori della piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

L’ultimo post rilasciato dall’ex velina la vede in giro per le vie di Los Angeles: temperature ben diverse da quelle rigide di questi giorni che stiamo affrontando. La Canalis gira in canotta scura, mettendo in risalto le sue forme da urlo. Sguardo ammiccante e broncio sensuale.

“Il tempo per te non passa mai” – le scrive un fan tra i commenti. Mai frase fu più veritiera.