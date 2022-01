“Tu il nostro raggio di sole” Elisabetta Gregoraci fa battere il cuore: pranzo speciale e look magnetico – FOTO

Elisabetta Gregoraci torna a casa e baciata dal sole mostra ancora una volta tutta la sua bellezza ed il suo glamour. È unica

Da Montecarlo a Roma, poi in Kenya per le vacanze, di nuovo a casa e poi via verso Parigi. Elisabetta Gregoraci è una trottola, non si ferma mai e continua a stupirci con i suoi look che non deludono. Tra bellezza, glamour ed un pizzico di sensualità, la calabrese sa come tenere attaccati allo schermo i suoi follower.

Non ci ha fatto capire molto del suo viaggio nella città dell’amore l’ex moglie di Flavio Briatore e dunque non sappiamo se sia volata Oltralpe per lavoro o per piacere, ma quello che possiamo dire è che è stata una toccata e fuga per lei. Oggi è di nuovo a casa, con la sua famiglia, ed ha fatto battere il cuore, ancora una volta, a tutti i suoi follower.

Elisabetta Gregoraci icona di stile: pranzo super fashion

